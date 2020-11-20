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В Минздраве обнадежили с доставкой вакцины от COVID-19

1.5т
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В Украине есть условия для хранения и перевозке вакцины от коронавируса (COVID-19) при низких температурах.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 20 ноября, отметил, что в нашей стране есть холодильные установки с необходимой температурой -70 градусов.

"Сейчас много говорят о различных сообщениях, в том числе от кампании по холодовой цепи у вакцины, сохранении этой вакцины. И потом различные эксперты начинают говорить, что Украина к чему-то не готова – это не так, Украина готова. В том числе, у нас есть холодильные установки, которые смогут хранить вакцину даже при температуре, если так и будет, до -70 градусов, и мы готовы к любому развитию событий", – заверил министр здравоохранения.

При этом Степанов добавил, что сперва нужно дождаться официальной регистрации вакцины против вируса, а потом уже говорить о ее доставке в Украину.

Отметим, что созданная вакцина от компании Pfizer должна транспортироваться и храниться при температуре -70 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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