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В Испании разработали "ловца" коронавируса в воздухе

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В Испании придумали устройство, которое будет выявлять коронавирус в воздухе

В Испании придумали устройство, которое будет выявлять коронавирус в воздухе

Команда ученых из Политехнического университета Валенсии и Университета Валенсии разработали систему, которая будет способна выявлять наличие коронавируса в воздухе в закрытых помещениях. Изобретение функционирует за счет работы высокочувствительного биосенсора.

Как пишет Medical Express, прибор непрерывно отслеживает качество воздуха. В частности, он позволяет оперативно выявлять наличие патогенов в домах, учебных классах, ресторанах, кинотеатрах или транспорте.

"Разработанная нами система основана на биосенсоре, использующем специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе", – объяснил профессор кафедры химии и директор Института молекулярного распознавания и технологических разработок Политехнического университета Валенсии Анхель Макиейра.

Чтобы проверить эффективность разработки, сначала ее протестировали на вирусоподобных частицах, которые не были способны заражать людей. Они стали своеобразным муляжом, но не содержали в себе генома. Вместе с тем в остальном копия полностью соответствовала структуре коронавируса: она содержала четыре базовых белка. Это гарантировало реакцию антител в приборе и распознавание вредоноса в воздухе.

Исследователи добавили, что когда количество вирусов будет нести угрозу здоровью находящихся в помещении, биосенсор издаст предупреждающий сигнал.

В Испании уже задумываются о том, чтобы применять разработку ученых в больницах с целью предотвращения распространения инфекции среди медперсонала и общества в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции создали специальный медальон, который якобы способен уничтожить до 93,5% коронавирусов в воздухе вокруг человека. Устройство носят на шее. Прототипом изобретения стал отпугиватель малярийных комаров. Его дополнили озонатором и секретным ингредиентом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Испания Валенсия
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