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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

В Институте рака снова скандал: женщина умерла из-за халатности врачей

2.2т
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Троим медикам из Национального института рака предъявлены обвинения в халатности, которая стоила пациентке жизни.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По данным расследования, врач-анестезиолог главной онкобольницы страны, не проведя предоперационную подготовку больной, сделал ей инъекцию двух препаратов, которые несовместимы при одновременном использовании. После этого состояние женщины резко ухудшилось и наступила смерть.

Чтобы скрыть ошибку медика, двое его коллег, лечащий врач и патологоанатом, после вскрытия внесли в меддокументацию недостоверные данные о причине смерти.

На данный момент решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранения врачей от занимаемых должностей.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Место
Украина Киев
Теги
Национальный институт рака врачебная ошибка
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