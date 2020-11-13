Троим медикам из Национального института рака предъявлены обвинения в халатности, которая стоила пациентке жизни.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По данным расследования, врач-анестезиолог главной онкобольницы страны, не проведя предоперационную подготовку больной, сделал ей инъекцию двух препаратов, которые несовместимы при одновременном использовании. После этого состояние женщины резко ухудшилось и наступила смерть.

Чтобы скрыть ошибку медика, двое его коллег, лечащий врач и патологоанатом, после вскрытия внесли в меддокументацию недостоверные данные о причине смерти.

На данный момент решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранения врачей от занимаемых должностей.

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