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В Харькове у студента обнаружили нетипичный случай малярии

1.5т
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В Харькове у 22-летнего студента зафиксировали случай заражения малярией.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, студент приехал в нашу страну 3 сентября 2019 года, но первые симптомы проявились только 9 мая 2020 года.

У парня появилась слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов. И лишь 15 мая студент обратился к врачам за помощью. Лабораторный анализ показал, что у студента нашли возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет). 16 мая его доставили в больницу с диагнозом малярия.

В Харькове зафиксировали случай заражения малярией

В Харькове зафиксировали случай заражения малярией

Сообщается, что по месту жительства больного проведена эпидемиологическая и энтомологическая проверка.

"В связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", – отмечено в сообщении.

Малярия – острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, симптомы обычно появляются через 10-15 дней после укуса инфицированным комаром.

Врачи напомнили симптомы малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение и слабость. Однако отмечается, что данные симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет диагностирование малярии.

Медики предупредили, что по возвращению из страны, где есть риск заразиться малярией, и при проявлении симптомов ОРВИ – необходимо обратиться к врачу.

Лечить малярию нужно в течение первых суток после появления симптомов, иначе болезнь может развиться в серьезное заболевание и привести к смерти.

Наибольший риск развития серьезной формы заболевания проявляется у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове закрыли две больницы из-за вспышки COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
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