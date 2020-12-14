Целью исследования было установить разницу между показателем смертности у больных, которые были прооперированы в дни рождения хирургов, и у пациентов, которых оперировали в другие дни.

Ретроспективное исследование было проведено в США. Его участниками стали пациенты в возрасте 65-99 лет, перенесшие одну из 17 распространенных неотложных хирургических процедур.

Ученые оценили послеоперационную смертность больных, которая определялась как смерть в течение 30 дней после операции.

Из 980 876 процедур, выполненных 47 489 хирургами, 2064 операции были проведены в дни рождения врачей.

Пациенты, перенесшие операцию в день рождения оперирующего хирурга, имели более высокую 30-дневную смертность по сравнению с пациентами, перенесшими операцию в другие дни – 7,2% против 5,6%.

Эти данные свидетельствуют о том, что хирурги могут отвлекаться на жизненные события, не связанные напрямую с работой, чему есть несколько объяснений: