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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

В день рождения хирурга лучше не оперироваться

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Целью исследования было установить разницу между показателем смертности у больных, которые были прооперированы в дни рождения хирургов, и у пациентов, которых оперировали в другие дни.

Ретроспективное исследование было проведено в США. Его участниками стали пациенты в возрасте 65-99 лет, перенесшие одну из 17 распространенных неотложных хирургических процедур.

Ученые оценили послеоперационную смертность больных, которая определялась как смерть в течение 30 дней после операции.

Из 980 876 процедур, выполненных 47 489 хирургами, 2064 операции были проведены в дни рождения врачей.

Пациенты, перенесшие операцию в день рождения оперирующего хирурга, имели более высокую 30-дневную смертность по сравнению с пациентами, перенесшими операцию в другие дни – 7,2% против 5,6%.

Эти данные свидетельствуют о том, что хирурги могут отвлекаться на жизненные события, не связанные напрямую с работой, чему есть несколько объяснений:

  • в свой день рождения хирурги могут испытывать более сильные временные ограничения;

  • разговоры о празднике с другими членами бригады во время хирургических процедур могут отвлекать и приводить к врачебным ошибкам;

  • хирурги могут получать сообщения с поздравлениями, что может их отвлекать в операционной;

  • возможно, что хирурги позволяют хирургам-стажерам делать больше в этот день, чтобы пораньше освободиться и вернуться домой;

  • наличие проблем, не связанных с работой, может помешать хирургам в принятии соответствующих решений во время и после процедур.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Здоровье
Теги
врачебная ошибка врачи
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