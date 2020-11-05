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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

В Дании из-за коронавируса уничтожат миллионы норок

  • На фермах Дании ликвидируют все норок

  • У животных обнаружили мутировавший штамм коронавируса

  • Он опасен для людей и может усложнять создание вакцины против COVID-19

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У норок в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, из-за чего правительство приняло решение уничтожить 15-17 миллионов зверьков.

Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, пишет Deutsche Welle.

После выявления случаев заражения мутировавшим коронавирусом SARS-CoV-2 власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны.

По словам Фредериксен, обнаруженный у норок мутировавший коронавирус представляет опасность для людей, поскольку снижает способность к образованию антител. Также премьер-министр подчеркнула, что мутация может усложнить разработку вакцины от коронавируса.

Разведением этих животных в Дании занимаются 1139 ферм, все они получат помощь от государства.

MedOboz ранее писал, что мутация коронавируса, которая стала самой распространенной в мире, может быть более заразной, чем исходная форма. Установлено, что 99,9% инфекций были вызваны этой измененной версией вируса.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Дания
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