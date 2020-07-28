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В Бразилии нашли опасную разновидность свиного гриппа с потенциалом COVID-19

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В Бразилии ученые обнаружили новую мутацию вируса свиного гриппа, которая может вызвать пандемию по типу коронавируса.

Об этом сообщило издание Free News со ссылкой на слова заведующей лабораторией респираторных инфекций и кори Fiocruz Миральды Сикейра. Необычную болезнь выявили у 22-летней сотрудницы одного из мясоперерабатывающих предприятий города Ибипоран в штате Парана.

Женщина перенесла болезнь в легкой форме, но она вызвала обеспокоенность у медиков.

"С 2005 года было обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа A/H1N2. Но тот, который мы нашли в городе Ибипора, отличается от всех, обнаруженных ранее. Я бы сказала, что он может вызывать пандемию, как коронавирус", – заявила Сикейра.

По ее словам, случаи передачи вируса между людьми еще не выявлены, но с дальнейшими мутациями возбудителя вероятность их возникновения может возрасти. Сейчас группа ученых изучает около 3 тысяч образцов биоматериала жителей региона, чьи анализы на коронавирусные и другие респираторные инфекции показали отрицательный результат.

В то же время, как указывает исследователь, вакцина против нового "свиного гриппа" может быть создана в короткие сроки.

"Это, конечно, не будет идеальным лекарством, оно не сможет сформировать долгосрочную иммунную систему для всех, но это поможет предотвратить возможную пандемию", – заявила медик.

Как писал OBOZREVATEL, врач рассказал, почему украинцам не стоит боятся эпидемий птичьего или свиного гриппа, которые, как пугают некоторые эксперты, распространится из Китая.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Место
Бразилия
Тег
свиной грипп
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