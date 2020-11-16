В Biopharma рассказали о процессе создания лекарства от COVID-19

Виктор Литвиненко Новости медицины 10:40, 16.11.2020 Обновлено: 10:42, 16.11.2020

Разработка гипериммунного иммуноглобулина с коммерческим названием Биовен проходила в рамках международного Альянса CoVig-19.

Об этом рассказал директор фармацевтического завода "Биофарма" Константин Ефименко.

Над созданием своего препарата из реконвалесцентной плазмы украинский производитель начал работать в апреле этого года. Международный Альянс CoVig-19 объединил известные компании из разных сфер деятельности, среди которых была и "Биофарма".

На сегодняшний день уже имеются стандартные требования к плазме переболевших ковидом и к готовому продукту, разработан протокол клинических испытаний. Также началось тестирование препарата с участием 500 пациентов в 20 странах мира.

Сообщается, что для изготовления Биовена собрано 1500 литров плазмы с антителами от коронавируса. На данном этапе плазма проходит стандартизацию по методикам Альянса, после чего можно будет запустить производство. Соответствие украинского препарата сертификату Альянса дает возможность "Биофарме" присоединиться к результатам исследования организации без проведения собственных испытаний.

Препарат Биовен изготовляют из реконвалесцентной плазмы
Скриншот Facebook Константина Ефименко

Ранее MedOboz писал, что компания "Биофарма" завершила испытания иммунологического препарата от COVID-19. Биовен сокращает смертность пациентов от коронавирусной болезни.

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