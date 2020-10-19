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В Бельгии выпустили экспериментальную вакцину от COVID-19

  • Препарат американской компании Pfizer уже начали тестировать на добровольцах

  • Препарат еще должен быть одобрен правительством США

1.7т
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В Бельгии началось производство вакцины от коронавируса (COVID-19). Выпуск экспериментальной партии наладила американская компания Pfizer.

Однако генеральный директор корпорации Альберт Бурла отметил, что после выпуска препарата, должны пройти клинические тесты. Вакцина обязана доказать свою безопасность и эффективность, передает 9 news.

При этом Бурла пояснил, что любая вакцина от COVID-19 должна отслеживаться минимум два месяца после приема второй дозы препарата. Именно за такой период могут появиться побочные эффекты от вакцины.

Бурла добавил, что около 44 тысяч добровольцев уже принимают участие в испытании вакцины. Первые результаты должны появиться к концу ноября этого года.

Отмечается, что даже если вакцина появится к концу года, то она будет доступна в ограниченном количестве. И лишь после одобрения в США ее могут предоставить медицинским работникам и другим группам населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в США в производство уже поступило несколько вакцин от COVID-19.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
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