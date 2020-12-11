В Австрии признали эвтаназию законной

В Австрии 11 декабря Конституционный суд разрешил ассистированный суицид (эвтаназию).

В решении суда сказано, что запрет эвтаназии нарушает право человека на самовыражение, передает DW. Неконституционным признано положение о запрете всех видов ассистированного суицида без исключения.

Эвтаназию в стране разрешили при условии, что на решение человека покончить с жизнью не повлияли такие факторы, как материальное положение. Законной процедура будет, если пациент сам примет препарат, а врач только будет помогать. Также следует убедиться, что тяжелобольным людям будет обеспечиваться надлежащий уход.

Способ ассистированного суицида, когда врач сам делает больному смертельную инъекцию, в Австрии останется под запретом.

Конституционный суд обязал правительство и парламент Австрии до 1 января 2022 разработать и принять соответствующие нормативные документы.

Добавим, эвтаназия (убийство по просьбе пациента) легализирована, в частности, в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, Канаде, Австралии, Люксембурге, Новой Зеландии, Колумбии, восьми штатах США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2020 года Верховный суд Германии вынес решение, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит конституции страны. Запрет эвтаназии был введен в ФРГ в 2015 году.

В Бельгии три врача предстали перед судом по обвинению в несоблюдении условий эвтаназии 38-летней бельгийки Тины Нис. Эта пациентка заявила о своем праве умереть в 2010 году из-за тяжелой болезни. Сестры женщины обвинили медиков в "отравлении".

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