Украинцы все чаще стали предлагать свои органы на продажу: откуда ажиотаж и как устроена трансплантология

В Украине участились случаи попыток граждан продать свои органы – в основном люди предлагают почку, реже печень. Каждый из них заявляет, что якобы хочет спасти кому-то жизнь, но не бесплатно.

Об этом написала основательница общественной организации "IDonor: Всеукраинская платформа донорства", журналистка Ирина Заславец в своей колонке на сайте Bit.ua. По ее словам, такие сообщения в организацию присылают почти ежедневно в течение последнего года.

Заславец отметила, что по ее мнению, небольшая часть таких сообщений может быть направлена от правоохранительных органов, однако большинство – все же написана реальными людьми. Она отметила, что донорство не предусматривает оплаты.

"Почему? Предполагаю, что немного вводят в заблуждение такие цифры: почка – 323 798 грн, сердце – 609 366 грн, печень – 929 125 грн. Это тарифы, которые установило государство за выполнение операций по трансплантации. Деньги из бюджета выплачиваются больницам за каждую пересадку органа. Тариф состоит из стоимости расходных материалов, медикаментов и оплаты труда медработников", – сказала она.

Журналистка подчеркнула: это не стоимость органа. Органами, по ее словам, не торгуют, их исключительно дарят.

Она напомнила, что в Украине есть два вида донорства органов: родственные и посмертные – при жизни каждый человек может поделиться органом с родственником, а обязательной составляющей этого процесса является добровольность.

"Что касается посмертного донорства – в случае, когда консилиум врачей констатирует, что мозг пациента мертв, но есть понимание, что органы здоровы и могут спасти жизнь другим, согласие на их изъятие спрашивают только у родных. Соглашаться на донорство, когда родственника уже не спасти – это то, о чем сейчас просят у украинцев", – написала журналистка.

Впрочем, она отметила, что механизма такой прижизненной согласия пока не разработано.

"Решение на семейное или посмертное донорство абсолютно добровольное и альтруистическое. Оно просто не предусматривает оплаты, а последнее вообще противозаконное и расценивается, как торговля органами. И так не только в Украине, но и во всем мире", – добавила Заславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове одновременно провели четыре трансплантации жизненно важных органов от посмертного донора. Им стала 47-летняя женщина, которая умерла от разрыва аневризмы в головном мозге.

Так, почки женщины получили 47-летний мужчина и 35-летняя женщина с Тернопольщины, сердце – 45-летний одессит, а печень – 39-летняя молодая мама из Житомира.