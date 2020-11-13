Украинцев от COVID-19 будут лечить реконвалесцентной плазмой – обновленный протокол МОЗ
В протокол лечения коронавирусной болезни добавили новый метод. Теперь для повышения иммунной защиты будут вводить реконвалесцентную плазму.
Новый документ протокола опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Реконвалесцентная плазма – это плазма, выделенная из крови людей, которые переболели ковидом. В такой биологической жидкости в больших количествах содержатся иммуноглобулины (антитела) IgG. Этот метод используется в США, Европе, России. Процедура проста, плазма требует только стандартной проверки в Центре крови.
В МОЗ считают, что начинать вводить плазму выздоровевшего, нужно при появлении первых симптомов ковида, пока в организме больного не образовались собственные антитела.
Самым эффективным является применение плазмы в первые трое суток от проявления инфекции. Препарат рекомендован для терапии COVID-19 на ранних стадиях при условии положительного результата на SARS-CoV-2, который подтвержден лабораторно, и при риске тяжелого течения болезни.
На данный момент, согласно обновленному протоколу, для лечения коронавирусной болезни используют такие препараты:
парацетамол и ибупрофен, чтобы снизить температуру и обезболить;
низкомолекулярные гепарины для снижения тромбообразования;
фавипиравир и ремдесивир – противовирусные средства;
кортикостероиды дексаметазон и гидроксикортизон;
тоцилизумаб – моноклональные антитела;
озельтамивир – при коинфекции гриппа и коронавируса;
антибиотики – при бактериальной коинфекции.
Стоит отметить, что препарат гидроксихлорохин полностью исключен из протокола "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни". В ходе нескольких исследований было установлено, что препарат не влияет на тяжесть болезни, однако он может оказывать негативное воздействие на сердце и другие органы.
Ранее MedOboz писал о том, какие методы лечения COVID-19 используются в мировой практике. Среди них – противовирусные препараты, кортикостероиды, моноклональные антитела, реконвалесцентная плазма.