Украинцев от COVID-19 будут лечить реконвалесцентной плазмой – обновленный протокол МОЗ

В ней содержатся специфические антитела к коронавирусу

В протокол лечения коронавирусной болезни добавили новый метод. Теперь для повышения иммунной защиты будут вводить реконвалесцентную плазму.

Новый документ протокола опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Реконвалесцентная плазма – это плазма, выделенная из крови людей, которые переболели ковидом. В такой биологической жидкости в больших количествах содержатся иммуноглобулины (антитела) IgG. Этот метод используется в США, Европе, России. Процедура проста, плазма требует только стандартной проверки в Центре крови.

В МОЗ считают, что начинать вводить плазму выздоровевшего, нужно при появлении первых симптомов ковида, пока в организме больного не образовались собственные антитела.

Самым эффективным является применение плазмы в первые трое суток от проявления инфекции. Препарат рекомендован для терапии COVID-19 на ранних стадиях при условии положительного результата на SARS-CoV-2, который подтвержден лабораторно, и при риске тяжелого течения болезни.

На данный момент, согласно обновленному протоколу, для лечения коронавирусной болезни используют такие препараты:

парацетамол и ибупрофен, чтобы снизить температуру и обезболить;

низкомолекулярные гепарины для снижения тромбообразования;

фавипиравир и ремдесивир – противовирусные средства;

кортикостероиды дексаметазон и гидроксикортизон;

тоцилизумаб – моноклональные антитела;

озельтамивир – при коинфекции гриппа и коронавируса;

антибиотики – при бактериальной коинфекции.

Стоит отметить, что препарат гидроксихлорохин полностью исключен из протокола "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни". В ходе нескольких исследований было установлено, что препарат не влияет на тяжесть болезни, однако он может оказывать негативное воздействие на сердце и другие органы.

Ранее MedOboz писал о том, какие методы лечения COVID-19 используются в мировой практике. Среди них – противовирусные препараты, кортикостероиды, моноклональные антитела, реконвалесцентная плазма.

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