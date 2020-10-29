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Украинский ученый развенчал миф о российской "вакцине" от COVID-19

1.7т
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В России препарат "Спутник", которую представили как вакцину против коронавируса (COVID-19) не прошел должных клинических испытаний.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал академик НАН Украины Сергей Комисаренко. Он отметил, что российскую "вакцину" испытали лишь на нескольких десятках здоровых молодых людей.

"Понятно, что этого совершенно недостаточно, поэтому Всемирная организация здравоохранения негативно отреагировала на старт вакцинирования "Спутником". Россияне только планируют третью стадию испытаний с окончанием уже в 2021 году и с привлечением десятков тысяч добровольцев, в том числе в Иране, который является одним из мировых лидеров по количеству заболевших COVID-19", – сказал он.

Также Комисаренко выразил надежду, что Украине не войдет в число стран, где Россия намерена испытывать свою "вакцину".

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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