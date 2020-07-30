Украинский препарат от COVID-19 успешно прошел промежуточные испытания, – ученые

Промежуточные исследования украинского препарата "Корвитин" для неспецифической терапии COVID-19 прошли успешно. Его планируют испытать в лечении.

Об этом написала КП в Украине со ссылкой на слова завкафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игоря Зупанца.

По его словам, лекарственные средства на основе растительного биофлавоноида квирцитина, зарегистрированы на рынке Украины и имеют большой опыт использования при сердечно-сосудистой патологии.

"Предварительные данные, которые мы получили и сделали промежуточный статистический отчет, чтобы понимать, следует ли продолжать это исследование или нет, мы увидели, что не было побочных эффектов, то есть препарат безопасен, прослеживалась положительная динамика симптомов заболевания. Пациенты субъективно чувствовали себя лучше, и это позволяло судить об улучшении их самочувствия в комплексном лечении", – рассказал ученый.

По его мнению, есть все предпосылки, чтобы включить данный препарат во временные протоколы реальной клинической практики.

Зупанец сказал, что в других странах данные препараты считают не лекарствами, а биологически активными добавками. В Украине их зарегистрировали как лекарства.

Квертицин против коронавируса испытывают в Канаде с начала года, в Украине исследования начали 14 мая. Сейчас наблюдают за 30 больными, планируют изучить его действие на 200 пациентах из разных регионов. "Корвитин" назначался людям с коронавирусной инфекцией, но с показаниями "сердечно-сосудистая патология".

"Таких пациентов, по нашим наблюдениям, около 800, ни один из них не умер, кто использовал препарат "Корвитин", и все вместе, клиническое испытание и реальная клиническая практика говорят нам о реальных перспективах этого препарата", – отметил Зупанец.

Национальный координатор клинического испытания Ольга Голубовская сказала, что, если вовремя применить это лекарство, можно избежать тяжелых форм заболевания.

"Препарат, который сегодня обсуждается, обладает двумя важными свойствами именно для лечения этой болезни: он влияет на прогрессирование развития эндотелиальной дисфункции и, что интересно, является иммуномодулирующим средством, подавляя развитие этих иммунологических реакций, которые называются цитокиновыми штормами и которые вызывают тяжелые поражения", – пояснила Голубовская.

Она подчеркнула, что препарат применяется только в комплексной терапии.

Гендиректор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида уточнил, что в Украине исследуют четыре лекарства, которые хотят применять при COVID-19.

"У нас сейчас зарегистрированы четыре клинических исследования именно отечественных лекарственных средств, и министерство внимательно следит за этой информацией, всячески поддерживает производителей и предоставляет всю необходимую помощь в рамках действующего законодательства", – сказал Комарида.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зарегистрировали четыре медицинских препарата, которые проходят клинические испытания на лечение от коронавируса (COVID-19) – "Амизон Макс" ( "Фармак"), "Амиксин ИС" ( "ИнтерХим"), "Биовен" ( "Biopharma"), "Корвитин" ("Борщаговский ХФЗ"). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.