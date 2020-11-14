В украинский протокол лечения COVID-19 добавлен новый препарат

Иммунологический препарат Биовен завода "Биофарма" включен в украинский протокол лечения COVID-19.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook президентом фармкомпании Константином Ефименко.

В заявлении также говорится, что тестирование препарата длилось с мая по октябрь 2020 года. В испытаниях приняли участие пациенты с тяжелым течением болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Использование Биовена в комплексном лечении пневмонии оказалось эффективнее стандартной терапии по таким показателям:

количество летальных случаев сократилось с 23,6% до 6,25%;

среднее время до наступления улучшений сократилось с 9 до 5 дней;

сократилось время госпитализации в стационарных условиях – на 3-5 дней.

Изучение эффективности иммуноглобулинов в лечении коронавирусной инфекции проходит по всему миру. Этими исследованиями занимаются крупные фармкомпании Америки и Западной Европы, но "Биофарма" первой их начала и первой завершила.

Биовен включили в украинский протокол лечения COVID-19 Скриншот Facebook Константина Ефименко

Ранее MedOboz сообщал, что по приказу МОЗ Украины "антиковидную" плазму было внесено в протокол лечения коронавирусной болезни. Такая плазма, выделенная из крови выздоровевшего человека, содержит высокий титр антител к ковиду.