Украинский аппарат ИВЛ – хотелось как лучше

26 мая ВОО "Всеукраинский совет реанимации" обратился с открытым письмом к руководству Украины по поводу нашумевшего изобретения госпредприятия "Новатор" – устройства ШВЛ-2020. Согласно существующей документации, этот аппарат сертифицирован как ИВЛ, хотя по факту он представляет собой автоматизированную версию мешка Амбу.

Предполагалось, что аппаратом ШВЛ-2020 будут оснащены отделения интенсивной терапии, и от реализации этого глобального проекта отказались только из-за широкой огласки изобретения и протеста анестезиологов и реаниматологов, которые указали на подмену понятий и невозможность использовать это устройство для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями коронавирусной инфекции COVID-19 со стороны дыхательной системы.

В настоящий момент риторика производителя и заказчика (в лице Министерства охраны здоровья) изменилась, и теперь планируется заказать выпуск аппаратов для кратковременного проведения искусственной вентиляции легких во время оказания ЭМП (экстренной медицинской помощи). Это означает, что ШВЛ-2020 будут установлены в автомобилях ЭМП.

Суть обращения директора ВОО "ПРР" в лице Виталия Кирилюка состоит в том, что это категорически недопустимо по ряду причин. Во-первых при оказании помощи пациентам, состояние которых угрожает жизни, необходимо использовать ИВЛ с характеристиками, аналогичными установленным в отделениях интенсивной терапии (ДСТУ 7032: 2009). ШВЛ-2020 не обеспечивает нужные функции и, соответственно, применяться во время транспортировки таких пациентов не может.

Также вызывает вопросы предложение использовать оборудование, которое не прошло обязательные технические и клинические испытания, в т. ч. на свободное падение, удар, электромагнитную совместимость и другие важные параметры. Если подобные испытания проводились, то их результаты оглашены не были.

Еще одна проблема, которая делает установку ШВЛ-2020 на специализированный автотранспорт ЭМП невозможным без нарушения существующего законодательства – не соответствие аппарата требованиям европейского стандарта EN 794-3: 1998 + A2: 2009.

Таким образом, государственной заказ на изготовление партии ШВЛ-2020 и попытка их установки в автотранспорте ЭМП очень напоминает желание провести PR-кампанию за счет налогоплательщиков. Можно много говорить о поддержке отечественного производителя, однако в данном случае это только подтвердит существующее представление о том, что украинское является синонимом некачественного, а коррупция – нашей национальной чертой.

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