"Минимальная зарплата врача в 2021 году должна быть 20-30 тысяч гривень".

"Врач должен получать не менее 20−25 тысяч гривен зарплаты в 2021 году – Зеленский".

"Медикам в Украине повысят зарплаты: президент озвучил суммы".

"Зеленский со Степановым пообещали медикам повышение зарплат: Цифры стартуют с 20 тысяч гривен".

Такими заголовками пестрели украинские СМИ совсем недавно, а точнее, 20 октября 2020 года. Врачам, на плечи которых легли борьба с коронавирусом и спасение людских жизней, пообещали повысить зарплату.

Благодаря тем же СМИ и социальным сетям мы знаем, в каких условиях приходится работать украинским медикам. Не хватает кислородных точек, концентраторов, больничных коек, не хватает медперсонала. В больницах нет горячей воды, иногда даже света. Согласитесь, это же романтик – делать укол или ставить капельницу пациенту при свечах. У наших врачей все это есть, а еще есть бешеная нагрузка круглые сутки и риск заболеть самим и заразить свои семьи.

Президент решил, что хватит это терпеть. Надо достойно оплачивать такой тяжелый труд. И сделал громкое заявление, которое дало надежду уставшим за 9 месяцев пандемии медикам. И что вы думаете будет дальше? Президент сказал – президент сделал?

30 октября 2020 года, то есть вчера, стало известно, что Кабмин не внес в проект бюджета на следующий год повышение зарплат врачам. Не внес, кина не будет. Или обещанного три года ждут (кстати, примерно столько осталось до окончания президентской каденции Зеленского)?

Реакция на такой поворот событий со стороны врачей не заставила себя ждать. И это не удивительно. Словами "возмущение" или "гнев" не описать чувств, которые вызвало предательство президента.

В одном из постов медик выразила свое сочувствие врачам, которые работают в госмедицине: "События последних дней показали, что Кабинету министров и Верховной Раде – все равно. Медикам отказались поднимать зарплаты!

Стоит напомнить, что ситуация с эпидемией в Украине является вопросом национальной безопасности, и главной движущей и непосредственно исполнительной силой в борьбе с COVID-19 являются именно врачи.

Сегодня медики выходят на работу сверхурочно, работают круглосуточно, увольняются из-за колоссальной физической и эмоциональной нагрузки, лечат украинцев с COVID-19, ежеминутно подвергаются опасности, иногда уходят из жизни из-за этой болезни.

При этом получают зарплаты ниже даже уровня средней зарплаты в Украине. Разве есть в этом что-то общее со здравым смыслом, или со справедливостью, или с общечеловеческой моралью?!

Кабинет министров и Верховная Рада Украины просто обязаны обратить внимание на тех, кто сегодня спасает жизни украинцев в период наибольшего бедствия, немедленно пересмотреть государственный бюджет на 2021 и дать врачам и всем медикам надежду.

Предостерегаем, запас прочности человеческого, профессионального ресурса и просто терпения может достаточно быстро иссякнуть!".

Мнение медика о решении Кабмина. Источник: Скриншот facebook.com/SuraMatsSuraMats

Врач-анестезиолог и профессор Сергей Дубров высказал свое мнение о решении Кабмина: "Нам снова предлагают "подождать" достойной оплаты нашего труда. Возникает вопрос: будем ли мы и дальше молчать?!

Лично я молчать не собираюсь! Уже давно заработная плата медицинского персонала в Украине на низком уровне! Но медицина одна из важнейших отраслей и отвечает за здоровье граждан всей страны! Особенно в нынешние тяжелые для нас, врачей, времена, обусловленные пандемией!

Считаю, что мы должны громко заявить о своем праве на достойную оплату нашей нелегкой и ответственной работы! Я уверен, что уровень заработной платы для медицинского персонала не может быть на уровне 5-8 тыс. гривен! Это просто позор для общества!".

Медик призвал всех заявить о несогласии с такой политикой, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме и достучаться до тех, кто у власти.

Реакция врача на отмену повышения зарплат медикам. Источник: Скриншот facebook.com/sergii.dubrov

За период апрель-сентябрь средняя месячная ЗП для врачей составила 9 тыс. грн, для среднего медперсонала – 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала – 6,1 тыс. грн, для руководителей учреждений – 23,5 тыс. грн.

Зарплата украинских медиков. Источник: Скриншот facebook.com/meditory.com.ua

Зачем давать лживые обещания людям, которые тащат коронавирусную ситуацию на себе, которые света белого не видят, а только больных. Это что, такой прикол? Но ведь медицина – не квартал. Это ответственность, это либо жизнь, либо смерть. Это колоссальная физическая и психологическая нагрузка.

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