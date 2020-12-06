На сегодня в Украине 152 тысячи врачей и 350 тысяч сестер. Нехватка медперсонала по многим областям до 40%. Этот дефицит продолжает увеличиваться за счет того, что:

у нас много пенсионеров, уходящих на пенсию;

молодые ребята, которые заканчивают медуниверситеты, они не остаются в медицине, а уходят в бизнес;

многие специалисты эмигрируют.

Вы знаете, что Польша отменила нострификацию украинских медицинских дипломов. Они готовы принимать украинских врачей и медсестер без всяких предварительных экзаменов и собеседований. Даже без знания языка. У них сегодня настолько большой дефицит и настолько уже проверены наши украинские специалисты, что нас берут с закрытыми глазами. Правильно делают, между прочим.

Пока мы справляемся только за счет энтузиастов-врачей и медперсонала. В нашей клинике я попросил, я не могу заставить, всех анестезиологов взять по четыре дежурства в месяц. Обычно у них ночных дежурств не бывало. У нас молодые хирурги дежурят в реанимации, чего тоже у нас никогда не было, по 2-3 человека. Потому что не хватает реаниматологов, не хватает анестезиологов, не хватает специалистов. Сегодня сестры дежурят в два раза больше, чем положено. И вот на этом все пока держится.

Что делать дальше? Есть математическая модель, которая говорит о том, что чтобы удержать специалистов дома, чтобы они не эмигрировали, им нужно платить хотя бы 70%, как минимум, от того, что они получат там. Потому что здесь у них есть какое-то жилье, родители, здесь привычно.

Так вот, мы не добираем до этих 70% очень много. Если в Польше доктор может получать до 10 тысяч евро, хороший доктор, да (анестезиолог, перфузиолог или хирург), то, можете себе представить, здесь он получает 200 евро. Разве это зарплата? 300 евро – это разве зарплата, чтобы удержать доктора, который может в течение нескольких часов пересечь границу и в любой клинике Польши получить работу? Точно так же в Чехии, Словакии, точно так же в Германии, кстати. Мы недавно были в Германии, чуть ли не каждый четвертый выходец из советского союза: казахи, молдаване, украинцы, наших сестер очень много.

COVID-19 у нас уже больше 8 месяцев и летом обсуждался вопрос обучения студентов по специальности "громадське здоров'я". Это те же "сангиги", которые раньше выпускались санитарно-гигиеническим факультетом, сейчас это называется "громадське здоров'я". Знаете сколько набрали в этом году этих санитарных врачей? Аж 200 человек.

Директор Институту сердца Борис Тодуров – о нехватке врачей и их низкой зарплате в "Голос народа" на 112 Украина.