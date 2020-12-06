На сегодня в Украине 152 тысячи врачей и 350 тысяч сестер. Нехватка медперсонала по многим областям до 40%. Этот дефицит продолжает увеличиваться за счет того, что:
у нас много пенсионеров, уходящих на пенсию;
молодые ребята, которые заканчивают медуниверситеты, они не остаются в медицине, а уходят в бизнес;
многие специалисты эмигрируют.
Вы знаете, что Польша отменила нострификацию украинских медицинских дипломов. Они готовы принимать украинских врачей и медсестер без всяких предварительных экзаменов и собеседований. Даже без знания языка. У них сегодня настолько большой дефицит и настолько уже проверены наши украинские специалисты, что нас берут с закрытыми глазами. Правильно делают, между прочим.
Пока мы справляемся только за счет энтузиастов-врачей и медперсонала. В нашей клинике я попросил, я не могу заставить, всех анестезиологов взять по четыре дежурства в месяц. Обычно у них ночных дежурств не бывало. У нас молодые хирурги дежурят в реанимации, чего тоже у нас никогда не было, по 2-3 человека. Потому что не хватает реаниматологов, не хватает анестезиологов, не хватает специалистов. Сегодня сестры дежурят в два раза больше, чем положено. И вот на этом все пока держится.
Что делать дальше? Есть математическая модель, которая говорит о том, что чтобы удержать специалистов дома, чтобы они не эмигрировали, им нужно платить хотя бы 70%, как минимум, от того, что они получат там. Потому что здесь у них есть какое-то жилье, родители, здесь привычно.
Так вот, мы не добираем до этих 70% очень много. Если в Польше доктор может получать до 10 тысяч евро, хороший доктор, да (анестезиолог, перфузиолог или хирург), то, можете себе представить, здесь он получает 200 евро. Разве это зарплата? 300 евро – это разве зарплата, чтобы удержать доктора, который может в течение нескольких часов пересечь границу и в любой клинике Польши получить работу? Точно так же в Чехии, Словакии, точно так же в Германии, кстати. Мы недавно были в Германии, чуть ли не каждый четвертый выходец из советского союза: казахи, молдаване, украинцы, наших сестер очень много.
COVID-19 у нас уже больше 8 месяцев и летом обсуждался вопрос обучения студентов по специальности "громадське здоров'я". Это те же "сангиги", которые раньше выпускались санитарно-гигиеническим факультетом, сейчас это называется "громадське здоров'я". Знаете сколько набрали в этом году этих санитарных врачей? Аж 200 человек.
Директор Институту сердца Борис Тодуров – о нехватке врачей и их низкой зарплате в "Голос народа" на 112 Украина.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.