Украинские ИВЛ – бессмысленные и беспощадные

Виктор Литвиненко Новости медицины 14:41, 15.05.2020 Обновлено: 15:17, 15.05.2020

Мало какое яркое достижение правительства Украины не сопровождается столь же ярким скандалом. Не стало исключением и заявление о начале выпуска отечественных аппаратов ИВЛ.

Актуальность этих устройств в условиях пандемии COVID-19 сложно переоценить. Хотя Украину нельзя сравнить с Африканскими странами, где, например, в Южном Судане с населением 11 млн жителей по состоянию на конец апреля насчитывается 4 аппарата, в Конго – 5 шт. на 89 млн, но и от европейских стандартов мы также очень далеки.

Предмет обсуждения

На вызов современности – тяжелое течение пневмонии на фоне коронавирусной инфекции COVID-19, ответило госпредприятие "Новатор" в Хмельницком. По заявлению руководителей компании, они разработали отечественный аппарат – ШВЛ-2020, который могут выпускать примерно по 10 тыс. шт. в месяц. Разработка отличается простотой использования, ее стоимость составляет примерно 20 тыс. грн.

Собранный образец был представлен для обсуждения. Министерство охраны здоровья Украины осталось довольно соотношением цена/качество/количество и 12 мая рассмотрело заявку предприятия, подтвердив заказ "на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких собственной разработки" объемом 10 тыс. аппаратов.

Немного путаницы

1. ШВЛ-2020 – это не аппарат ИВЛ, а автоматизированная версия мешка Амбу. О подмене понятий знают как на заводе-изготовителе, так и в МОЗ, однако это никого не остановило. Что послужило причиной выдавать желаемое за действительное – можно только догадываться….

По словам практикующих врачей-анестезиологов, такое устройство может использоваться лишь для временной и экстренной вентиляции, например в машинах скорой помощи, но для постоянного лечения больных COVID-19 оно не подходит, поскольку нет возможности контролировать объем воздуха и давления в дыхательных путях.

2. Максимально быстрое рассмотрение решения о заказе ШВЛ-2020 принято на основе острой необходимости в таких аппаратах. Однако, опираясь на слова президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, на сегодняшний день из 4000 имеющихся аппаратов занято примерно 50. Исходя из этого не ясно, зачем в спешном порядке оснащать больницы модернизированным мешком Амбу?

3. И последний, возможно ключевой вопрос. Заявленная стоимость единицы аппарата – 20 000 грн. Как нардеп Сергея Мандзия, так и директор "Новатора" сравнивают ее со стоимостью полноценного аппарата ИВЛ – примерно $50 000, что увеличивает привлекательность устройства.

Однако оригинальная разработка израильских изобретателей – AmboVent, которая легла в основу ШВЛ-2020, стоит около $500, что едва превышает 13,5 тыс. грн.

Реакция медицинского сообщества

Это очевидное несоответствие продукта и его стоимости, а также подмена понятий и спешка начала серийного производства получило широкий резонанс в соц. сетях, особенно среди анестезиологов.

Общее настроение выглядит примерно так:

"2020 год, Украина...

Аппарат ИВЛ !!

Система проста, как угол дома. Мешок, который сжимается железной рукой.

Ответственно заявляю, что таким прибором можно проводить ИВЛ только надувным куклам и вдувать - план:-)

Илон Маск нервно курит в сторонке."

"Вы вообще когда-нибудь видели, как выглядит аппарат ИВЛ? Если нет, погуглите. Потом найдите 10 отличий между этим недоразумением и аппаратом, которым можно вентилировать больного с политравмой, пневмонией и т.д. На мой взгляд, этим можно кошек и собачек вентилировать после стерилизации".

"Это говно не имеет никакого отношения к медицинскому оборудованию, в частности к ИВЛ. Мешок, который вы видите, мешок Амбу, придуман в 1956 году, его стоимость 386 грн. Изобретатели добавили к нему китайский мотор и сделали из него автоматический мешок. Это не ИВЛ! Какой стыд!"

"Следующим этапом АИК на базе аквариумного компрессора. А, при подключении поролонового фильтра, как аппарат ультрафильтрации."

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