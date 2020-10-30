Украинская Biopharma построит заводы в Африке и Латинской Америке

Украинская фармкомпания Biopharma изучает возможности строительства заводов-фракцинаторов в Латинской Америке и Африке.

Об этом заявил совладелец компании Константин Ефименко, передает НВ.

По его словам, следующим проектом компании будет строительство завода по фракционированию крови на других континентах. Среди рассматриваемых – Южная Америка и Африка.

В настоящее время Biopharma выбирает между Египтом и Нигерией.

"Мы связываем это с политической обстановкой в той и другой стране. Следующей нашей инвестицией станет расширение бизнеса по фракционированию плазмы крови и строительству плазмацентров именно в этих странах", – сказал Ефименко.

Biopharma – украинская биотехнологическая компания, которая занимается разработкой и производством препаратов из донорской плазмы уже почти 50 лет. Компания развивает сеть собственных плазмацентров. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове.

Ранее MedOboz писал, что в Украине планируется запуск экспериментального проекта, цель которого – сбор гипериммунной плазмы с дальнейшим производством иммуноглобулина для лечения COVID-19.