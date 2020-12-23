Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции и получит вакцину со скидкой

Украина получила официальное одобрение от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на закупку пневмококковой вакцины по специальной цене.

У правительства есть планы сделать эту прививку обязательной. Об этом в среду, 23 декабря, на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Заместитель главы Минздрава также опубликовал копию ответа Альянса.

Фотокопия документа Facebook / Виктор Ляшко

Ляшко напомнил, что прививки от пневмококковых инфекций включены в календарь вакцинации всех 27 стран-членов ЕС. Аналогичный шаг планирует предпринять и Украина.

"С 2022 года мы сделаем все возможное, чтобы она появилась и в календаре прививок украинцев", – написал главный санврач.

Пневмококковая инфекция является одной из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как менингит, сепсис, пневмония.

"Впереди длительный и хлопотный процесс включения новой вакцины в календарь прививок в непростой пандемический период, но искренне надеюсь, что нам все удастся!" – подытожил Ляшко.

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На сайте ВОЗ сказано, что бактерия пневмококка может быть причиной целого ряда общих заболеваний – как серьезных (менингит, сепсис и пневмония), так и легких, но более распространенных инфекций (синусит, отит среднего уха).

Ранее Национальная техническая группа экспертов по иммунизации порекомендовала Минздраву Украины включить конъюгированную пневмококковую вакцину в календарь прививок.

Как писал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко заявил, что количество доз бесплатной вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, которую должна получить Украина, может увеличиться в два раза – с 8 до 16 миллионов.