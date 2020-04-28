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Украина отстает на 50 лет от мира: Тодуров рассказал, как спасти медицину

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Украинская медицина отстает от мировой не менее, чем на 50 лет.

Об этом рассказал известный кардиохирург, заслуженный врач Украины и Директор "Института сердца" Борис Тодуров в программе "Первый подкаст" Василия Апасова на Youtube (чтобы посмотреть тизер программы, доскролльте до конца).

"Украина отстает от всего медицинского мира по многим параметрам на 50 лет. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно разломать всю государственную медицину", – заявил доктор.

Борис Тодуров

Борис Тодуров

hubs.ua

Напомним, ранее Тодуров заявил, что плазма крови людей, переболевших коронавирусом COVID -19, может использоваться для быстрого и эффективного лечения больных с осложнениями. Он пояснил, что кровь людей, которые переболели коронавирусом, содержит антитела. "Антитела, которые уже выработаны против этого вируса, при введении больному человеку сразу начинают работать", – рассказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров высказал уверенность, что медикам, которые лечат больных с коронавирусом необходимо платить куда больше, чем предлагает правительство.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Борис Тодуров
Место
Украина
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