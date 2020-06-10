Ученые выявили шесть типов коронавируса

Новости медицины 10:20, 10.06.2020 Обновлено: 10:49, 10.06.2020

Биологи изучили более 10 тысяч образцов генома COVID-19 по всему миру и нашли шесть его клонов.

Объемное научное исследование, посвященное методу идентификации разновидностей вируса опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые сосредоточили внимание на трех регионах – США, Европе и Китае.

Ученые выявили шесть типов коронавируса
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В каждом из них модификации коронавируса имели свои отличительные особенности и тенденции развития. Также отмечено, что созданная на сегодняшний день классификация типов коронавируса может со временем измениться, поскольку вирус продолжает клонироваться.

Исследователи отметили, что COVID-19 мутирует примерно с той же скоростью, что и обычный грипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай может выпустить первые вакцины для "экстренного использования" против коронавируса нового типа уже осенью 2020 года.

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