Биологи изучили более 10 тысяч образцов генома COVID-19 по всему миру и нашли шесть его клонов.

Объемное научное исследование, посвященное методу идентификации разновидностей вируса опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые сосредоточили внимание на трех регионах – США, Европе и Китае.

Ученые выявили шесть типов коронавируса iStock

В каждом из них модификации коронавируса имели свои отличительные особенности и тенденции развития. Также отмечено, что созданная на сегодняшний день классификация типов коронавируса может со временем измениться, поскольку вирус продолжает клонироваться.

Исследователи отметили, что COVID-19 мутирует примерно с той же скоростью, что и обычный грипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай может выпустить первые вакцины для "экстренного использования" против коронавируса нового типа уже осенью 2020 года.