Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Ученые выявили шесть типов коронавируса

1.9т
Читать материал на украинском

Биологи изучили более 10 тысяч образцов генома COVID-19 по всему миру и нашли шесть его клонов.

Объемное научное исследование, посвященное методу идентификации разновидностей вируса опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv. Ученые сосредоточили внимание на трех регионах – США, Европе и Китае.

Ученые выявили шесть типов коронавируса

Ученые выявили шесть типов коронавируса

iStock

В каждом из них модификации коронавируса имели свои отличительные особенности и тенденции развития. Также отмечено, что созданная на сегодняшний день классификация типов коронавируса может со временем измениться, поскольку вирус продолжает клонироваться.

Исследователи отметили, что COVID-19 мутирует примерно с той же скоростью, что и обычный грипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай может выпустить первые вакцины для "экстренного использования" против коронавируса нового типа уже осенью 2020 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Исследование ученых
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости