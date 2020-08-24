Ученые выяснили способ, который может замедлить старость

Поддержание нормального уровня железа в крови является одним из ключевых факторов замедления старения и увеличения продолжительности жизни.

К такому выводу пришла международная команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии, передает Science and Technology Daily.

Ученые проанализировали генетические данные 1,75 миллиона человек из трех общедоступных баз данных.

Они сосредоточили внимание на трех показателях, связанных со старением организма: общая естественная продолжительность жизни, продолжительность активной жизни, то есть без серьезных болезней, и долголетие.

Команда определила десять областей генома, связанных с тремя вышеперечисленными показателями. В исследовании заявляется, что геномы, связанные с железом, явно выделялись в анализе всех трех показателей старения.

Ученые считают, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, частично ответственны за здоровую долгую жизнь.

При этом аномально высокий или слишком низкий уровень железа с возрастом может привести к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению способности организма противостоять инфекциям.

Как отметили ученые, наиболее уязвимы в отношении риска железодефицитной анемии младенцы, беременные и кормящие женщины. Женщины в целом больше склонны к дефициту железа из-за менструаций, похудения и других факторов.

"Избыток железа не менее опасен, чем его дефицит. Повышенный уровень железа в крови может привести к воспалению тканей, повреждению органов и нарушению работы кроветворной системы", – сказано в статье.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из Университета Эдинбурга заявили, что реальным способом сохранить молодость и здоровье кожи является сбалансированное питание.

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