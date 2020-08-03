Ученые выяснили, что вызывает тяжелую форму COVID-19

Одна из самых старых ветвей иммунной системы человека, называемая комплементом, может влиять на тяжесть заболевания COVID-19.

Как сообщило Medical Press, к такому выводу пришли исследователи из Ирвинговского медицинского центра Колумбийского университета. Коронавирусы являются мастерами мимики, особенно с белками комплемента.

Среди других результатов, связывающих комплемент с COVID, исследователи обнаружили, что люди с возрастной макулярной дегенерацией – расстройством, вызванным сверхактивным комплементом, – подвержены большему риску развития тяжелых осложнений и смерти от COVID.

Связь с комплементом предполагает, что существующие лекарства, которые ингибируют систему комплемента, могут помочь в лечении пациентов с тяжелым заболеванием.

Авторы также обнаружили доказательства того, что активность свертывания крови связана с тяжестью COVID и что мутации в определенных генах комплемента и коагуляции связаны с госпитализацией пациентов с COVID.

"Вместе эти результаты дают важное представление о патофизиологии COVID-19 и рисуют картину роли комплемента и путей коагуляции в определении клинических исходов пациентов, инфицированных коронавирусом", –сказал Саги Шапира, доктор философии, который проводил исследование.

Белки-комплементы работают подобно антителам и помогают уничтожать патогенные микроорганизмы, прилипая к вирусам и бактериям и помечая их для уничтожения. Комплемент также может увеличить коагуляцию и воспаление в организме.

"Новый коронавирус, имитируя белки комплемента или коагуляции, может привести обе системы в гиперактивное состояние", – отметил Шапира.

Исследователи обнаружили, что среди 11 000 пациентов, поступивших в медицинский центр Colvingia University Irving с подозрением на COVID-19, более 25% – с возрастной макулярной дегенерацией умерли, по сравнению со средним показателем смертности 8,5%, и примерно 20% требуется интубации. Более высокие показатели смертности и интубации не могут быть объяснены различиями в возрасте или поле пациентов.

"Комплемент также более активен при ожирении и диабете, и может помочь объяснить, по крайней мере частично, почему люди с такими заболеваниями также имеют больший риск смертности от COVID", – сказал Шапира.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тип коронавируса, влияние которого на многие органы заразившегося человека давно доказано учеными, способен сильно поражать сердце, что может привести к летальному исходу.

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