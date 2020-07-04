Ученые впервые засняли на видео, как мозг очищается от мертвых клеток
Американские ученые впервые засняли на видео, как мозг очищается от мертвых нейронов. Испытания прошли на лабораторных мышах.
Как сообщает Science Alert, данное исследование может помочь в лечении возрастных нарушений мозга и неврологических расстройств. Дальнейшие работы должны показать, как работает очистка мозга, и тогда ученые смогут лучше проводить диагностирование.
В своем исследовании ученые изучали глиальные клетки, которые отвечают за выполнение работы по очистке мозга. В работе специалисты использовали технику, названную 2Phatal, для воздействия на одну клетку мозга для апоптоза (гибели клеток) в мыши, а затем следовали по маршруту глиальных клеток с использованием флуоресцентных маркеров.
"Вместо того, чтобы бить по голове молотком и вызвать тысячи смертей, побуждение к гибели одной клетки позволяет нам изучать то, что происходит сразу после того, как клетки начинают умирать, и наблюдать за многими другими привлеченными клетками. Это было невозможно ранее. Мы можем с большой ясностью показать, что происходит, и понять процесс", – пояснил невролог Гайме Груцендлер.
В исследовании было отмечено, что если один тип глиальных клеток по какой-либо причине пропустит мертвый нейрон, другие типы клеток возьмут на себя свою роль в процессе удаления отходов, предполагая, что между глиальными клетками происходит какая-то связь.
Также ученые добавили, что в ходе изучения было установлено, что мозг более старых мышей был менее эффективным в удалении мертвых нервных клеток.
Как сообщал OBOZREVATEL, у половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, обнаружили аномалии головного мозга.