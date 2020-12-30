Ученые установили, как повреждение мозга влияет на выживаемость при COVID-19

Госпитализированные пациенты с COVID-19 с такими мозговыми осложнениями, как инсульт и спутанность сознания, имеют повышенный риск смерти.

К такому выводу пришли ученые из США, передает WebMD.

Наличие неврологических симптомов, в частности инсульта и спутанного или измененного мышления, может указывать на более тяжелое течение коронавирусной болезни, даже если легочные проблемы не являются серьезными.

Научный коллектив проанализировал данные около 4 700 больных COVID-19. У 12% были обнаружены серьезные неврологические нарушение, что послужило поводом для врачей назначить визуализацию мозга. В контрольную группу вошли 1 700 пациентов с коронавирусной инфекцией без симптомов со стороны нервной системы.

Среди пациентов, которым была проведена визуализация головного мозга, у 55 был диагностирован инсульт, а у 258 – спутанность сознания или нарушение мышления.

По сравнению с контрольной группой, вероятность смерти у пациентов с инсультом была в два раза выше (49% против 24%), а у пациентов со спутанностью сознания риск смерти был тоже значительно выше (40% против 33%). Исследователи отметили, что более половины пациентов, перенесших инсульт, не имели высокого кровяного давления или других факторов риска этого заболевания.

По словам ученых, полученные данные могут улучшить уход за больными, пострадавшими от пандемии коронавируса, и, следовательно, спасти больше жизней.

Ранее MedOboz писал, что COVID-19 может приводить к неврологическим осложнениям не только в тяжелых, но и в умеренных случаях, среди них – инсульт, судороги, двигательные расстройства, воспалительные заболевания.

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