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Ученые раскрыли тайну глубокого сна: не будите спящих

4.6т
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В США ученые раскрыли одну из тайн глубокого сна. Именно в этой фазе сна происходит строительство и укрепление структур, соединяющих нейроны мозга друг с другом – синапсов.

К такому выводу пришли ученые вместе с нейробиологами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Newsroom. Они пояснили, что во время образования синапсов происходят самые яркие сны. Таким образом, мозг не спит, а нейроны взаимодействуют между собой.

Для своего исследования ученые создали количественную модель изменения активности мозга по мере роста ребенка – от рождения до пятнадцати лет – которая впервые показала, как с возрастом меняется функция сна.

В результате было обнаружено, что примерно в возрасте двух с половиной лет основная функция сна изменяется: от построения инфраструктуры мозга – к его восстановлению и ежедневной очистки от повреждений. В такой период у детей сокращаются фазы быстрого сна, и уменьшается его продолжительность.

Ученые призвали не будить младенцев во время фазы быстрого сна, поскольку в это время происходит реорганизация мозга. Затем на протяжении всей жизни у человека будет преобладать уже медленный сон, отвечающий за восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что дневной сон может быть смертельно опасным.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
США
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