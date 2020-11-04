Ученые предупредили о тяжелом течении COVID-19 у беременных

Женщины, ожидающие рождения ребенка, при заражении коронавирусом подвергаются большему риску тяжелого заболевания, включая смерть, по сравнению с небеременными.

К такому выводу пришли в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает The Washington Post.

Специалисты установили, что беременные женщины имеют почти в три раза больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии. Во время их лечения чаще возникает необходимость в искусственной вентиляции легких. Кроме этого, беременность также связывают с более тяжелым течением болезни.

Согласно отчету CDC, общий риск для беременных остается небольшим, поскольку они, как правило, моложе и здоровы. Несмотря на это, по мнению экспертов, беременные должны проявлять особую бдительность в отношении коронавирусной инфекции: носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции для рук, избегать скоплений людей.

MedOboz сообщал, что иммунологи разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.