Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Ученые предупредили о тяжелом течении COVID-19 у беременных

  • У беременных инфекция может протекать в тяжелой форме

  • Специалисты рекомендуют женщинам соблюдать все меры предосторожности

362
Читать материал на украинском

Женщины, ожидающие рождения ребенка, при заражении коронавирусом подвергаются большему риску тяжелого заболевания, включая смерть, по сравнению с небеременными.

К такому выводу пришли в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает The Washington Post.

Специалисты установили, что беременные женщины имеют почти в три раза больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии. Во время их лечения чаще возникает необходимость в искусственной вентиляции легких. Кроме этого, беременность также связывают с более тяжелым течением болезни.

Согласно отчету CDC, общий риск для беременных остается небольшим, поскольку они, как правило, моложе и здоровы. Несмотря на это, по мнению экспертов, беременные должны проявлять особую бдительность в отношении коронавирусной инфекции: носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции для рук, избегать скоплений людей.

MedOboz сообщал, что иммунологи разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
беременность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости