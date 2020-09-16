Ученые предсказали будущее пандемии COVID-19

Ученые предположили, что COVID-19 в ближайшее время станет таким же сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ.

Об этом сообщило MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Public Health. Сезонность заболевания появится только после того, как к нему выработается коллективный иммунитет.

Старший автор исследования доктор Хасан Заракет из Американского университета Бейрута в Ливане предупредил, что COVID-19 никуда не денется и будет вызывать вспышки круглый год.

“Поэтому людям придется научиться жить с этим и продолжать применять профилактические меры, включая ношение масок, физическое дистанцирование, гигиену рук и недопущение собраний", – сказал ученый.

Доктор Хади Яссин из Катарского университета в Дохе предупредил, что может быть несколько волн COVID-19, прежде чем выработается коллективный иммунитет.

Многие респираторные вирусы имеют сезонный характер, особенно в регионах с умеренным климатом. Например, известно, что грипп и несколько типов коронавирусов, вызывающих простуду, достигают пика зимой в регионах с умеренным климатом, но циркулируют круглый год в тропических регионах. Авторы рассмотрели эти сезонные вирусы, изучив вирусные факторы и факторы, которые контролируют их сезонность.

Исследователи объяснили, что выживаемость вирусов в воздухе и на поверхности, восприимчивость людей к инфекциям и человеческое поведение различаются в зависимости от сезона из-за изменений температуры и влажности. Эти факторы влияют на передачу респираторных вирусов в разное время года.

Однако по сравнению с другими респираторными вирусами, такими как грипп, COVID-19 имеет более высокую скорость передачи из-за слабого иммунитета к нему у населения.

Поэтому, как только коллективный иммунитет будет достигнут посредством естественного инфицирования и вакцинирования, скорость распространения COVID-19 существенно снизится, что сделает вирус более восприимчивым к сезонным факторам.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса (COVID-19) на самом деле может быть в два раза выше прежних значений.

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