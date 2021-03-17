Ученые определили фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

Люди, которые медленно ходят больше подвержены риску умереть от коронавируса (COVID-19), чем те, кто предпочитают быструю ходьбу.

По данным ученых из Университета Лестера в Великобритании, в таком случае шанс умереть от болезни вырастает в четыре раза, пишет Leicestershire Live.

Специалисты выяснили, что люди с нормальным весом, которые ходят со скоростью менее трех миль в час (более 4,8 км/час), почти в 2,5 раза чаще заболевают COVID-19 и в 3,75 раза чаще умирают от вируса.

В своей работе ученые изучили показатели более 412 тысяч людей из британского биобанка (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан в возрасте от 40 до 69 лет). Специалисты изучили взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

"Мы уже знаем, что ожирение и слабость являются ключевыми факторами риска для COVID-19. Это первое исследование, показывающее, что у медленно ходящих людей гораздо выше риск серьезных заболеваний, связанных с COVID-19, независимо от их веса. Поскольку пандемия продолжает оказывать беспрецедентную нагрузку на службы здравоохранения и сообщества, выявление лиц, подвергающихся наибольшему риску, и принятие профилактических мер для их защиты имеет решающее значение", – подчеркнул ведущий исследователь исследования и профессор Том Йейтс.

Ученый предположил, что у "быстрых" людей в целом хорошее сердечно-сосудистое и сердечное здоровье, что делает их более устойчивыми к внешним стрессам, включая вирусные инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач пояснила, что коронавирус не является непосредственной причиной смерти больных, но он агрессивно провоцирует осложнения, что приводит к летальному исходу.