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Ученые объяснили, почему долгожители могут легко переносить COVID-19

21.7т
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Ученые выяснили, что секрет легкого течения коронавирусной инфекции у долгожителей может крыться в иммунной системе.

Испанские эксперты проанализировали образцы двух людей старше 100 лет, которые излечились от серьезных проблем, пишет La Repubblica.

Выяснилось, что по сравнению с молодыми людьми, у них очень низкие значения некоторых белков, связанных с воспалением. Ученые заключили, что в них содержится много противовоспалительных веществ, которые контролируют интенсивность иммунного ответа.

У долгожителей, победивших COVID-19, есть своего рода "термостат", который уже обычно знает, как регулировать температуру воспаления и который во время коронавируса контролирует ответ иммунной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ отчиталась о смертности от вакцины против коронавируса. Также стало известно о побочных эффектах.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Тег
долголетие
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