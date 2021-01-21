Ученые объяснили, почему долгожители могут легко переносить COVID-19

Ученые выяснили, что секрет легкого течения коронавирусной инфекции у долгожителей может крыться в иммунной системе.
Испанские эксперты проанализировали образцы двух людей старше 100 лет, которые излечились от серьезных проблем, пишет La Repubblica.
Выяснилось, что по сравнению с молодыми людьми, у них очень низкие значения некоторых белков, связанных с воспалением. Ученые заключили, что в них содержится много противовоспалительных веществ, которые контролируют интенсивность иммунного ответа.
У долгожителей, победивших COVID-19, есть своего рода "термостат", который уже обычно знает, как регулировать температуру воспаления и который во время коронавируса контролирует ответ иммунной системы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ отчиталась о смертности от вакцины против коронавируса. Также стало известно о побочных эффектах.
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