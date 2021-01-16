Ученые объяснили, насколько эффективно ношение двух масок

Ношение одновременно двух масок с невысокой фильтрующей способностью может более эффективно защищать от вирусов, если недоступны изделия из специального материала.

Об этом написало Health со ссылкой на исследование ученых. Издание уточнило, что оно пока не прошло экспертной оценки, поэтому его результаты не могут использоваться медиками.

Согласно последнему научному докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), закрытие лица может снизить риск заражения коронавирусом более чем на 70%. Некоторые люди начали использовать "двойную маскировку", чтобы уменьшить шансы заразится COVID-19.

Доктор медицины и заведующий кафедрой анестезиологии в Wake Forest Baptist Health в Уинстон-Салеме Скотт Сигал провел испытания ряда тканевых материалов, чтобы увидеть, насколько они эффективны в качестве масок для лица.

По его словам, ношение двух масок может быть разумной идеей, если их фильтрующая способность не очень высока.

Его исследование показало, что несколько слоев ткани фильтруют вирусные частицы лучше, чем один, а два слоя высококачественной ткани с плотным переплетением работают лучше всего.

"При использовании материалов более низкого качества большее количество слоев может работать лучше", – сказал Сигал.

Он подчеркнул, что ношение относительно свободной хирургической маски или маски другого медицинского типа одновременно с плотно прилегающей тканевой маской поверх нее может создать лучший защитный "сэндвич".

Как писал OBOZREVATEL, ученик Днепровского лицея информационных технологий Артем Киселев вместе с командой создал умную маску, которая может отслеживать пульс, частоту дыхания, насыщенность крови кислородом, температуру тела и выдыхаемого воздуха. Эти показатели должны помочь диагностировать острые респираторные заболевания, в том числе COVID-19.