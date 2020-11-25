Ученые обнаружили важную особенность мутаций коронавируса

Коронавирус, вызывающий COVID-19, мутирует по мере того, как пандемия развивается по всему миру, но ни одна из задокументированных в настоящее время мутаций не позволяет ему распространяться быстрее.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на исследование международной группы ученых. В нем изучили наборы данных вирусных геномов 46 723 человек с COVID-19 из 99 стран.

Ученые обнаружили 12700 мутаций или изменений в вирусе SARS-CoV-2.

"К счастью, мы обнаружили, что ни одна из этих мутаций не способствует более быстрому распространению COVID-19", – сказала Люси ван Дорп, профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона.

Однако она добавила, что необходимо сохранять бдительность и продолжать отслеживать новые мутации, особенно по мере распространения вакцин.

Большинство мутаций нейтральны, но некоторые из них могут быть полезны или вредны для вируса, а некоторые могут сделать вакцины против них менее эффективными. Когда вирусы так меняются, вакцины против них необходимо регулярно адаптировать, чтобы гарантировать, что они попадают в нужную цель.

Франсуа Баллу, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который также работал над исследованием, сказал, что его результаты на данный момент не представляют угрозы для эффективности вакцины от COVID-19.

Однако он предупредил, что неизбежное внедрение вакцин может оказать новое селективное давление на вирус, который будет пытаться уклониться от иммунной системы человека.

"Вирус может обрести новые мутации, чтобы уберечься от вакцины, но мы уверены, что сможем быстро их заметить, а это позволит вовремя скорректировать вакцины", – заявил Баллу.

Как сообщал OBOZREVATEL, мутация коронавируса, которая стала самой распространенной в мире, может быть более заразной, чем исходная форма вируса. На штам D614G приходится более 85% мировых случаев заражения COVID-19.