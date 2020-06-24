Ученые назвали пожизненные последствия COVID-19

Каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от долговременного повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Об этом сообщило The Daily Telegraph со ссылкой на исследования Национальной службы здравоохранения Великобритании. Эксперты утверждают, что вирус может вызывать, среди прочих последствий, поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера.

Ученые уточнили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких, у 50% – пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения.

Примерно 70% выздоровевшим грозят бредовые расстройства. У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, люди, которым посчастливилось перенести COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, могут испытывать проблемы со здоровьем всю жизнь.

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