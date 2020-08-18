Ученые назвали опасность даже бессимптомного COVID-19 для детей

Заболевание COVID-19 может привести к диабету 1 типа у детей, вызванному непосредственной атакой коронавируса на поджелудочную железу.

Как сообщила Daily Mail, к такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Они изучили случаи диабета в пяти педиатрических отделениях столицы Великобритании.

Эксперты выяснили, что в период с 23 марта по 4 июня около 30 детей заболели диабетом 1 типа. Это примерно вдвое больше, чем диагностируется обычно.

Пятеро детей либо имели положительный результат теста на коронавирус, либо, вероятно, болели им в прошлом. Еще у девятерых не удалось провести тест на COVID-19.

Ученые предположили, что коронавирус может напрямую атаковать клетки поджелудочной железы, которые жизненно важны для производства инсулина.

"Наш анализ показывает, что во время пика пандемии количество новых случаев диабета 1 типа у детей было необычно высоким в двух больницах на северо-западе Лондона по сравнению с предыдущими годами”, – сказала Карен Логан, соавтор исследования .

Она отметила, что у детей низкий риск развития серьезных случаев COVID-19. Однако стоит учитывать потенциальные осложнения для их здоровья, которые может вызвать коронавирус.

Считается, что дети также подвержены риску заражения коронавирусом, как и взрослые. Но они могут быть диагностированы реже, потому что их симптомы очень легкие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что COVID-19 не просто несет риск для людей, больных диабетом, – он может фактически вызывать это заболевание.

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