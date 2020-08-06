Ученые назвали новый симптом COVID-19: распознать практически невозможно

Американские ученые пришли к выводу, что продолжительная икота может считаться одним из симптомов коронавируса.

Об этом написал Forbes со ссылкой на отчет, опубликованный в Американском журнале экстренной медицины. При этом все остальные симптомы COVID-19 могут отсутствовать.

Доктор медицины Гарретт Принс и доктор медицины Мишель Серджел из отдела здравоохранения округа Кук описали случай с 62-летним мужчиной, который обратился в отделение неотложной помощи после четырех дней постоянной икоты.

У пациента не было лихорадки, заложенности носа, боли в горле, боли в груди или одышки. Ни один из симптомов, характерных для COVID-19, не был обнаружен.

Единственными другими медицинскими проблемами пациента были диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца. Температура его тела составляла 37,3°C, что не является жаром.

Врачи сделали мужчине рентген грудной клетки и выявили, что оба его легких имели "помутнение матового стекла". Компьютерная томография подтвердила эти результаты. Анализы крови показали, что уровень лейкоцитов, уровень тромбоцитов, уровень натрия и уровень хлоридов были низкими.

На следующий день пациенту сделали тест на COVID-19, он оказался положительным. Мужчина прошел курс лечения и через несколько дней вернулся домой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несмотря на то, что коронавирусная инфекция имеет много общего с ОРВИ и гриппом, есть несколько основных симптомов, которые часто свидетельствуют о том, что человек заболел именно COVID-19.