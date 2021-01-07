Ученые назвали худшие последствия коронавируса

Худшими долгосрочными последствиями коронавируса являются "туман в голове", неспособность сфокусироваться, воспаление сердечной мышцы, боль в тестикулах, повреждения почек и проблемы с мочеиспусканием.

Такие симптомы назвали ученые из Великобритании, пишет Mirror. Специалисты отметили, что такими последствиями страдают пациенты на протяжении месяцев после заражения.

Кроме того, у пациентов зафиксировали инсульты, припадки и судороги. Многие переболевшие жаловались на то, что не могут вернуться к работе в течение полугода после заражения вирусом. Отмечается, что около 20 процентов пациентов с коронавирусом сообщают о долгосрочных последствиях заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что британский и южноафриканский штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть заболевания.

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