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Ученые назвали худшие последствия коронавируса

8.6т
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Худшими долгосрочными последствиями коронавируса являются "туман в голове", неспособность сфокусироваться, воспаление сердечной мышцы, боль в тестикулах, повреждения почек и проблемы с мочеиспусканием.

Такие симптомы назвали ученые из Великобритании, пишет Mirror. Специалисты отметили, что такими последствиями страдают пациенты на протяжении месяцев после заражения.

Кроме того, у пациентов зафиксировали инсульты, припадки и судороги. Многие переболевшие жаловались на то, что не могут вернуться к работе в течение полугода после заражения вирусом. Отмечается, что около 20 процентов пациентов с коронавирусом сообщают о долгосрочных последствиях заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что британский и южноафриканский штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть заболевания.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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