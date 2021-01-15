Ученые назвали факторы, которые могут снизить эффективность вакцины против COVID-19

Депрессия, стресс и одиночество ослабляют иммунную систему организма и могут снизить эффективность вакцины против COVID-19.

Об этом написала Daily Mail. Соответствующее исследование провели в Университете штата Огайо.

По словам Аннелиз Мэдисон, докторанта клинической психологии и автора исследования, эмоциональные стрессы могут влиять на иммунную систему человека, снижая его способность предотвращать инфекции.

"Наше новое исследование проливает свет на эффективность вакцины и на то, как поведение, связанное со здоровьем, и факторы эмоционального стресса могут изменить способность организма к развитию иммунного ответа. Проблема в том, что пандемия сама по себе может усилить эти факторы риска", –отметила Мэдисон.

Вакцины работают, запуская иммунную систему, в результате чего вырабатываются антитела, нацеленные на определенные патогены. Непрерывное производство антител помогает определить, насколько эффективен препарат в плане обеспечения долгосрочной защиты.

Депрессия, стресс и одиночество могут увеличить время, необходимое для развития иммунитета, а также сократить его продолжительность.

Ученые предположили, что простые меры могут помочь повысить эффективность вакцины для людей, подверженных негативным факторам.

Одна из стратегий – это энергичные упражнения и хороший ночной сон за 24 часа до вакцинации.

Это может помочь иммунной системе работать с максимальной производительностью, обеспечивая быстрый и лучший иммунный ответ.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первый контракт на поставку вакцины против COVID-19 Украине удалось подписать с производителями вакцины Sinovac. По его словам, ее эффективность должна быть не менее 70%.

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