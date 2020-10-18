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Ученые научились определять COVID-19 по дыханию: точность как при ПЦР-тесте

6.6т
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Японские ученые сообщили, что создали систему, которая может определять коронавирус (COVID-19) в выдыхаемом человеком воздухе.

Как передает The Mainichi, ученые из университета Тохоку и компании Shimadzu уже завершили создание прототипа тестовой системы, который состоит из трех компонентов.

"Первый абсорбирует выдыхаемый воздух в течение примерно пяти минут. Второй дезактивирует все коронавирусы, обнаруженные в выдохах, и поглощает белки, содержащиеся в вирусах. Третий анализирует эти белки", – отмечено в информации.

По словам создателей аппарата, система способна показать результат в течение примерно одного часа. К тому же ее результаты имеют такую же точность, что и ПЦР-тесты. Еще система позволяет диагностировать риски ухудшения состояния человека.

Аппарат, определяющий COVID-19 по дыханию
Аппарат, определяющий COVID-19 по дыханию. Источник: The Mainichi

Помимо прогнозирования тяжести симптомов пациента и симптомов пневмонии, устройство может тестировать на вирусы, отличные от коронавируса. Исследователи стремятся использовать эту технологию для диагностики рака и других заболеваний.

Отмечается, что в Японии уже провели клиническое испытание с участием около десятка инфицированных пациентов. Создатели и далее продолжают работу над системой, чтобы усовершенствовать ее, сделав более компактной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии создали лампу, которая убивает коронавирус.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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