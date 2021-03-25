Ученые нашли у умерших людей "гены зомби": как это работает

В сети опубликовали результаты нового исследования американских ученых из Университета Иллинойса в Чикаго (UIC), которые заявили об обнаружении в мозге умерших людей "генов зомби". Они якобы возникают в течение нескольких часов после их смерти.

При этом, по словам специалистов, такие гены повышают активность, продолжают расти и могут достигать гигантских размеров. Исследователи называют их "глиальными клетками", пишет Daily Mail.

Хотя наблюдение за тем, как гены оживают после вскрытия, может показаться странным, эксперты говорят, что это не полная неожиданность, потому что этим клеткам поручено "убирать вещи после травм мозга", таких как кислородное голодание или инсульт.

Ученые обнаружили "гены зомби" в мозге умерших людей

"Большинство исследований предполагают, что все в мозге останавливается, когда перестает биться сердце, но это не так. Наши результаты понадобятся для интерпретации исследований тканей человеческого мозга. Мы просто не оценили эти изменения до сих пор", – рассказывают в научной статье на Scientific Reports доктор Джеффри Лоэб и его коллеги из отдела неврологии и реабилитации UIC.

Исследователи проанализировали свежую ткань мозга, собранную во время стандартной операции на головном мозге человека с неврологическим расстройством. Было выяснено, что почти 80% генов оставались сравнительно стабильными в течение 24 часов – их экспрессия не сильно изменилась.

Ученые выяснили, что "гены зомби" вырастают до гигантских размеров, из которых в течение многих часов после смерти прорастают придатки, похожие на "руки". Источник: dailymail.co.uk

Специалисты поясняют, что это пробуждаются гены, которые обеспечивают основные клеточные функции и обычно используются в научных исследованиях, чтобы показать качество ткани, также известные как "гены домашнего хозяйства".

Другая же группа генов, которая присутствует в нейронах и, как было показано, активно участвует в деятельности человеческого мозга (память, мышление и судорожная активность), быстро деградировала в течение нескольких часов после смерти. По словам Лоэба, эти гены важны для исследователей, изучающих такие расстройства, как шизофрения и болезнь Альцгеймера.

И наконец третья группа генов – "гены зомби" – увеличивала свою активность в то же время, когда количество нейронных генов снижалось. Пик посмертных изменений наступил примерно через 12 часов.

"Гены зомби" увеличивали свою активность в то время, когда гены нейронов снижались. Источник: dailymail.co.uk

Ученые говорят: эти результаты не означают, что теперь они и их коллеги должны отказаться от программ исследования тканей человека. Но должны принимать во внимание эти генетические и клеточные изменения, и максимально сокращать посмертный интервал, чтобы уменьшить масштабы этих изменений.

"Хорошая новость из наших открытий заключается в том, что теперь мы знаем, какие гены и типы клеток стабильны, какие деградируют, а какие со временем увеличиваются, чтобы можно было лучше понять результаты посмертных исследований мозга", – подытожил Лоэб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

австрийские генетики доказали, что модификации гена ALK приводят к похудению. Он уже известен благодаря онкологическим исследованиям, играет важную роль в возникновении рака легких, при котором в случае мутации приводит к перепроизводству белков ALK.

Международная команда исследователей пришла к выводу, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, частично ответственны за здоровую долгую жизнь, и поддержание нормального уровня железа является одним из ключевых факторов замедления старения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!