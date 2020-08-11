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Ученые нашли способ спрогнозировать развитие диабета у новорожденных

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Ученые придумали уникальный тест, благодаря которому можно определить склонность к развитию диабета I типа у новорожденных. Для этого достаточно будет взять у ребенка кровь.

Разработка принадлежит международной группе специалистов под руководством исследователей из британского Университета Эксетера. Об этом сообщает Nature Medicine.

Отмечается, что новый метод объединил генетический анализ и выявление аутоантител – биомаркеров диабета, которые определяют предрасположенность человека к такому заболеванию.

Ученые разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев

Ученые разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев

При этом ученые утверждают, что их новый тест в два раза лучше прогнозирует развитие диабета у новорожденных, чем старые методы. Более того, подчеркивают они, он также прогнозирует появление у детей кетоацидоза – симптома, при котором в крови накапливаются опасные продукты недоращепления углеводов в случае дефицита инсулина.

"Это позволит начать лечение как можно раньше, при подозрении у младенца на развитие диабета", – заявил профессор Уильям Хагопиан.

Также отмечается, что специалисты не планируют останавливаться в своем исследовании. С его помощью они намерены найти способы ранней диагностики таких генетических расстройств, как, например, целиакия.

Как сообщал OBOZREVATEL, признаки того, что в зрелом возрасте человеку грозит риск развития диабета, могут быть выявлены уже в восьмилетнем возрасте, утверждают британские ученые из Университета Бристоля.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Здоровье новорожденного
Место
Великобритания
Тег
диабет
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