Ученые нашли новый способ борьбы с COVID-19

Использование существующих противораковых препаратов для подавления активности ферментов протеинкиназ позволит снизить стоимость терапии при малярии, гепатите и COVID-19.

Исследование группы ученых Мельбурнского королевского технологического института опубликовано в журнале Nature Communications. Специалисты выяснили, что паразиты плазмодии, вызывающие малярию, в значительной степени зависят от активности ферментов протеинкиназ в красных кровяных тельцах.

Они изучали, как плазмодий взаимодействует с красными кровяными клетками человека на разных стадиях заражения малярией. Паразит меняет жизнедеятельность эритроцитов таким образом, что те скрывают его от внимания иммунитета и создают условия, комфортные для его бесполого размножения.

Также они выяснили, что лекарства, разработанные для борьбы с раком и инактивирующие эти ферменты, очень эффективны в уничтожении паразитов.

Это позволит снизить стоимость терапии и ускорить внедрение новых препаратов, действующих против малярии и других вирусных (СOVID-19 и гепатита) и бактериальных инфекций, в том числе устойчивых к антибиотикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, датская биотехнологическая компания Union Therapeutics начала клинические испытания на людях своего нового препарата для лечения коронавируса, который более чем в 40 раз эффективнее, чем используемый сейчас препарат "Ремдесивир".