Ученые нашли новые эффективные антибиотики против устойчивых бактерий

Исследователи открыли новый класс антибиотиков, которые сочетают прямое уничтожение всех устойчивых к лекарствам бактерий с одновременным иммунным ответом для борьбы с их резистентностью к противомикробным препаратам.

Результаты ученых The Wistar Institute были опубликованы в журнале Nature.

Целью ученых был поиск молекул, которые могут убить трудно поддающиеся лечению инфекции, одновременно усиливая естественный иммунный ответ хозяина. Этот класс веществ называется иммуноантибиотиками двойного действия.

Существующие антибиотики нацелены на важнейшие бактериальные функции, включая синтез нуклеиновых кислот и белков, построение клеточной мембраны и метаболические пути. Однако бактерии могут приобретать лекарственную устойчивость, изменяя бактериальную мишень, против которой направлен антибиотик. Использование иммунной системы одновременно с действием антибиотика затрудняет развитие устойчивости у бактерий.

В качестве мишени был выбран немевалонатный путь – метаболический путь, который отвечает за биосинтез изопреноидов, необходимых большинству патогенных бактерий для выживания. В биосинтезе этих молекул принимает участие фермент IspH, воздействие на который может заблокировать метаболический путь и убить патогенов.

С помощью компьютерного моделирования из нескольких миллионов коммерчески доступных соединений были выбраны самые сильные ингибиторы IspH.

ВОЗ объявила устойчивость микроорганизмов к антибиотикам одной из 10 основных угроз здоровью человечества. По оценкам, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут уносить 10 миллионов жизней ежегодно. Список бактерий, которые становятся устойчивыми к лечению всеми доступными вариантами антибиотиков, растет, поэтому есть острая потребность в новых эффективных препаратах.

Ранее MedOboz сообщал, что антибиотики могут быть необходимы при COVID-19. Есть ситуации, когда к коронавирусной инфекции присоединяется еще и бактериальная, тогда необходимо назначать такие лекарственные средства.