Ученые изобрели прибор для оценки заразности штаммов COVID-19

Канадские ученые изобрели прибор, который может оценивать уровень заразности некоторых новых штаммов COVID-19.

Прибор оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он проникает в организм, говорится в статье на Biorxiv.org.

В ходе разработки ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии прикрепили к шипу один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту – другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится. Отмечается, что этот же фермент работает у светлячков.

По интенсивности света можно оценить, как много шипов связалось с АСЕ2. Анализ с помощью такого устройства занимает полчаса.

Прибор можно также использовать для оценки эффективности лекарств от коронавируса. Если препарат для блокировки шипа вируса работает, то система не будет выделять свет, поскольку фрагменты люциферазы не соединятся. Оценить заразность нового штамма коронавируса можно, если мутация затронула именно шип.

"Этот простой и быстрый биосенсор значительно ускорит обнаружение вирусных мутантов и процессы открытия лекарств против COVID-19", – сообщили авторы изобретения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, австрийские ученые и компания Nanographics впервые показали трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2. Для ее создания пробирку с вирусом заморозили и отсканировали его частицы.